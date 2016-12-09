Ergenekon Mahallesi’nde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı. İddiaya göre, kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahıs, “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli’ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.

"Hamileyim diyerek yalvardım"

4 aylık hamile Ebru Tireli, yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırgan genç kadının çığlık atması üzerine kaçtı. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli, “Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.

“Bebeğimi kaybedeceğimi düşündüm”

Tireli, sözlerini şu şekil sürdürdü:

“Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması... Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü.“

Saldırgan tutuklandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlı M.T. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sorguya alındı. Turgutlu'da esnaflık yaptığı öğrenilen M.T.’nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahsa ait şüpheli aracın teşhis edildiği kaydedilirken, M.T.'nin daha önceden de saldırı suçuyla işlem gördüğü iddia edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından bugün mahkemeye çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Tireli'nin avukatı konuştu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli, “Müvekkilim uğradığı bu saldırıyı ve son dönemde artan kadınlara yönelik tüm şiddet eylemleri lanetliyorum” dedi.

Turgutlu ilçesinde parkta 4 aylık hamile Ebru Tireli'nin saldırıya uğraması olayıyla ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kurduğu özel ekip tarafından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan ve ilçede esnaflık yapan M.T. emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa F Tipi Cezaevine gönderildi. Şüpheli M.T. suçlamaları kabul etmezken, mahkemede olay saatinde evde olduğunu ve yanlış teşhis yapıldığını iddia ettiği öğrenildi.

“Hamile kadının avukatı, davanın takipçisi olacağız”

4 aylık hamile Ebru Tireli’ye darp iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan M.T. cezaevine gönderilirken, mağdurun avukatı Tolga Tireli yaptığı açıklamada, “Müvekkilim uğradığı bu saldırıyı ve son dönemde artan kadınlara yönelik tüm şiddet eylemleri lanetliyorum. Saldırının be şekilde yapıldığını bilmiyoruz, ne müvekkilim ne de eşini hiç kimse ile şahsi husumeti yoktur. Ayrıca bu saldırının altında şahsi sebep aranması olayın vahametini basite indirger. Ebru hanıma neden şiddete maruz kaldın sorusu bu şiddeti hak edip hak etmediğini merak eden zihniyetin ürünüdür. Neden sorusunun muhatabı bize değil şüpheli olmalıdır. Yargılama sürecinin takipçisi olacağız” dedi.

İlker Uyar