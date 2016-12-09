Saldırganın kayınpederinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı, eşinin de FETÖ'den gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinin yakınındaki parkta spor yapan Ebru Tireli'yi darp ettiği iddia edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.'nin kayınpederi olan Turgutlulu işadamı Ali C.’nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, eşi N.T.’nin de aynı soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca Turgutlu’da zirai ilaç satışı yapan M.T.'nin motosiklet tutkunu olduğu ve bir çok motosiklet kulübüne üyeliği bulunduğu belirtildi.

Öte yandan M.T. savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerde kendisi hakkındaki suçlamaları reddetti. Hamile Ebru Tireli'nin parkta saldırıya uğradığı söylenen saatte, parkın yakınındaki evinde olduğunu ileri süren M.T., "Eşimin kullandığı otomobil de evimizin önündeydi. Bizim kesinlikle olayla ilgimiz yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İlker Uyar