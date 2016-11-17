Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile Şeyda Temel (20), Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaya olarak giderken yanına yaklaşan bir kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. Hamile kadının çığlık atması üzerine olay yerine gelen polis, eşkali alıp zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, kapkaçı Suriye uyruklu Muhammed G.'nin (20) yaptığını belirledi. Polis, yaptığı operasyonla zanlıyı İstiklal Mahallesi'nde yakaladı. Kapkaç yaptığını kabul etmeyen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe

ADANA