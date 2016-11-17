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Hamile kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

Adana'da 8 aylık hamile kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı yakalandı.

Hamile kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

17 Kasım 2016 09:42
Hamile kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile Şeyda Temel (20), Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaya olarak giderken yanına yaklaşan bir kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. Hamile kadının çığlık atması üzerine olay yerine gelen polis, eşkali alıp zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, kapkaçı Suriye uyruklu Muhammed G.'nin (20) yaptığını belirledi. Polis, yaptığı operasyonla zanlıyı İstiklal Mahallesi'nde yakaladı. Kapkaç yaptığını kabul etmeyen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe
ADANA 


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