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Hamile kediyi yere vurup tekmeledi

İstanbul Bağcılar’da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşet görüntüleri hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

Hamile kediyi yere vurup tekmeledi

11 Mart 2018 16:18
Hamile kediyi yere vurup tekmeledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta Bağcılar’da yaşandı. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı. Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor. Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, “Ben olayı görmedim. Ama duydum. Görsem kesinlikle müdahale ederdim. Hayvanlar da bir can taşıyor. Onların da canı var. Maalesef insanlarımız çok duyarsız davranıyor” diyerek duruma tepki gösterdi. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: Hamile kedi

 

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