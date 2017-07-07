Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Olay dün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol. K ve Cemal. B isimli iki şahıs iş yerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı.

Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Olay sonrasında evine geldiğinde eşini ve çocuğunu göremeyen Mefta Emani Arrahman'ın eşi durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu üzerinde derinlemesine araştırma başlattı. Başlatılan araştırma sonrasında polis zanlıların ve Suriyeli adamın çalıştığı iş yerine gitti, burada şüpheli hareketler sergileyen iki şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Dakikalar süren çarpraz sorgu sonrasında zanlılar suçunu itiraf etti. Zanlıların Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemleri ve Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken gazetecilerin sorduğu soruya, pişmanız cevabını verdi.

Zanlıların suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda polis ekiplerince üstlerine çalı örtülmüş şekilde bulundu.

Öte yandan, zanlılardan Birol.K'nın öldürdüğü Suriyeli kadınla kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi önünde vatandaşlar toplanarak duruma tepki gösterdi.

Burak Can Tokyürek - Murat Hazer