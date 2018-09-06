Hamile sürücü kahvehaneye daldı: 2 yaralı

Olay, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hamile olduğu öğrenilen Çiğdem K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç bir minibüse çarpıp, ardından kahvehaneye daldı. Kaza anında kahvehanede oturan 2 kişi yaralanırken, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Bir anda fren sesi duyduk. 2 hafif yaralı var, ambulansla hastaneye gittiler" diye konuştu.

Kazaya tanık olan başka bir vatandaş ise, "Hızla caddeden geliyordu. Hızlıydı biraz. Burada bir araba vardı önce ona çarptı. Kaza sırasında burada 3-4 kişi oturuyordu, ölebilirlerdi. Kadın sürücüydü, panik yaptı sanırım" dedi.

Metin Başar