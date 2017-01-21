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Hamilelikle birlikte duygular da değişiyor

Uzman Psikolog Özge Genlik, hamilelikle birlikte duyguların da değiştiğini söyledi.

Hamilelikle birlikte duygular da değişiyor

21 Ocak 2017 12:05

Uzman Psikolog Özge Genlik, hamileliğin olumlu ve olumsuz duyguların yaşanabileceği önemli bir dönem olduğunu belirterek, "Hamilelik haberinin alınmasından itibaren 'mutluluk ve neşe' duygularını çağrıştırsa bile, olumsuz birçok duygu da yaşanabilir" dedi.

Uzman Psikolog Özge Genlik, gebelik sürecinin, bir kadının yaşam evrelerinde deneyimleyebileceği en hassas ve en dönüşümsel süreç olduğunu anlatarak, "Anne adayı psikolojik-fizyolojik-duygusal-ruhsal-sosyal zeminlerde oluşan dönüşümlere uyum sağlayabilmek adına yoğun bir psiko-dönüşüm süreci deneyimler. Anne olma kimliğinin içselleştirme sürecinde kadınların yaklaşık yüzde 20’si depresif semptomlar deneyimlemektedir. Bu semptomlar en yoğun olarak hamileliğin 12'nci haftasında, hamileliğin son haftalarında ve hamilelik sürecinin son bulması ile ortaya çıkmaktadır. Gebenin, partnerine ve çevresindeki diğer kişilere yönelik tahammülsüzlük, agresyon, suçluluk duygulanımları duyumsaması gebelik sürecinde gayet normaldir. Çünkü gebelik süreci boyunca anne adayının beyindeki limbik sistemi (duygularımızın merkezi) daha yoğun çalışmaktadır. Bu nedenle duyguları daha yoğun deneyimler ve bedenindeki kendi doğumundan gelen çözümlenmemiş travmatik izlerin ortaya çıkması ile birlikte hamilelik sonrasında yoğun 'öfke, suçluluk, hüzün, kendisine ve çevresindekilere zarar verme' gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu süreçte en önemli husus duyguların yaşanmasına izin verilmesidir. Çünkü bu süreçte kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmaktır. Bu bağlamda şu an tecrübe edilen bastırılmış öfkenin suçlama ve zarar verme eylemleri ile dışa vurumunun profesyonel bir psikolojik danışmanlık hizmeti ile anlamdırılması ve geçmişten gelen travmatik izlerin şifalandırılması bebeğiniz ile olan ilişkinizi iyileştirecek ve koşulsuz güven ve sevgi bağını güçlendirecektir" ifadelerini kaydetti.
 


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