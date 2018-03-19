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Hamilelikte cilt bakımı nasıl olmalı? Hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat

Gebelik süresince bedende meydana gelen değişikliklerin aynı zamanda hoş olmayan görüntülere, lekelere, kırıklara, çatlaklara ve diğer istenmeyen etkilere sebep olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki, hamilelik döneminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Hamilelikte cilt bakımı nasıl olmalı? Hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat

19 Mart 2018 10:53

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Elbette bunu önlemek ve gebeliğin ardından karşılaşabilecek bakım sorunlarının önüne geçebilmek için hamilelik sırasında da cilt bakimi yapılmalıdır. Ancak gebelikte nasıl cilt bakimi yapılacağı konusunda bilginiz olursa bebeğinize herhangi bir zarar vermeden güzelliğinizi kolayca koruyabilir ve moralinizi yüksek tutabilirsiniz" dedi.

Hem gebelik sırasında hem de doğumdan sonra meydana gelen sivilcelerin kişide rahatsızlık uyandırdığını kaydeden Güngen, "Ancak özellikle ilaçlarla gerçekleştirilen sivilce tedavilerinden uzak durmalı ve cildinizin yağ düzeyini kontrol edecek sabun ve kremler kullanmalısınız. Düzenli olarak cildinizi temiz tutmanız ve gözeneklerinizin nefes almasını sağlamanız hamilelikte pek çok sivilce sorununun çaresi olacaktır" ifadelerini kaydetti.  

Etiketler: cilt bakımı, Hamilelik

 

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