Gebelikte vücutta pek çok değişiklik yaşandığını kaydeden Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, “Hamilelerin karşılaşacağı fiziksel problemlerin başında duruş bozukluğu geliyor. Gebelikte büyüyen rahim ve memeler, bebeğin beslenmesi amacı ile vücut yağ depolarının artması ve her geçen gün büyüyen bebek nedeni ile önemli miktarda kilo artışı oluşur. Buna ek olarak hormonal değişikliklere bağlı olarak eklemler arasındaki bağlar gevşer. Bütün bunlar anne adayının vücudunda ağırlık merkezinin öne kaymasına neden olur. Bu durum anne adayında bel bölgesinde var olan kavsin öne doğru artması, sırt bölgesinde kamburluk oluşması ve karın kaslarında zayıflık gelişmesine yol açar. Gebelikte oluşan bu değişiklikler gebelik ilerledikçe daha da belirginleşecek şekilde anne adayının gövdesinin öne kaymasını engellemek için vücudunu geriye doğru ve başını da öne doğru eğdiği, omuzların öne düştüğü, sırtın kamburluğunun, bel çukurluğunun arttığı ve dizde geriye kaymanın başladığı bir duruş şekline neden olur. Bu dönemde değişen ağırlık merkezi sebebiyle anne adayı sırtını geriye doğru itip ayak topukları üzerinde yürümeye başlar. Bu, bele binen yükü artırdığı için bazı ağrıları da beraberinde getirir, sırt ağrısı, bel ağrısı, bel ağrısına eşlik edebilen bacakta ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşturabilir. Gebelerde kötü duruş pozisyonu nedeni ile koldaki sinirlerde de basıya yol açarak elde uyuşmaya yol açabilir.

Gebelikte oluşan duruş bozukluklarına bağlı yakınmalar doğumdan sonra geriye döner. Ancak karın kaslarında oluşan zayıflıklar ve doğum sonrasında oluşan sarkmalar kalıcı olabilir” diye konuştu.

Anne Adayları Düzgün Duruşu Öğrenmeli

Gebelikte uygulanan egzersiz programında anne adayına düzgün duruşun öğretilmesi gerektiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, “Düzgün duruş en az çaba ile vücutta en fazla yeterliliği sağlayan pozisyondur. Düzgün duruş vücudun dengesinin eklemlere binen basıncın az ve organların düzgün çalışmasına engel olmayacak şekilde ayarlandığı duruş şeklidir.

Düzgün duruş şeklinde anne adayı yorulmadan gevşek olarak kalabilir. Anne adayının düzgün duruş pozisyonunda kulak, omuz, leğen kemiğinin üst çıkıntısı, diz ve ayak bileği aynı hizada olmalıdır. Gebelikte egzersiz programı planlayan anne adayının vücut duruş analizinin bir fizyoterapist tarafından yapılması ve düzgün duruşun anne adayı tarafından öğrenilmesi önemlidir.

Anne adayının günlük hayatında düzgün duruş şeklini kullanması önemlidir. Ancak bunun kadar önemli bir diğer hususta günlük işlerini yaparken, uyurken ve dinlenirken vücut şeklinin nasıl olacağıdır. Anne adayı rahatsız pozisyonlardan kaçınmalıdır. Öncelikle egzersizler bireysel olarak her gebeye uygun şekilde planlanmalıdır.

Düzenli yapılacak egzersizler duruşun düzeltilmesine, kasların güçlenmesine ve fiziksel kapasitenin artmasına yardımcı olur. Duruşun düzeltilmesi için sırtın arka grubundaki kasların güçlendirilmesi gerekir. Bu, dik durmamıza yarayan kasların güçlenmesini sağlar ve duruşu düzeltmemize yardımcı olur. Aynı zamanda boyun, sırt ağrısını ve kaslarda duruş bozukluğuna bağlı gelişen yorgunluğu azaltır” dedi.

Yüzme Duruşun Düzeltilmesi İçin Çok Faydalıdır

Yüzmenin duruşun düzeltilmesi için çok faydalı olduğunu kaydeden Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, daha sonra şunları kaydetti; “Yüzme, eklemlere, sırta ve bele yük bindirmeden kasları güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendirerek doğumun rahat olabilmesine yardımcı olur. Bir diğer egzersiz pelvik tilt egzersizi de karın kaslarını güçlendirerek gebelikte görülen bel ağrılarını azaltır. Postür eğitimi annenin dik durması için oldukça önemlidir. Hamilelik boyunca egzersiz yapanların bel, karın ve pelvik taban kasları kuvvetleneceği için doğumu daha kolay gerçekleşebilir.”