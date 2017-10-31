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Hamileyken hamile kalan anne yaşadığı şoku anlattı

İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik, hamile olduğunu öğrenmesinden bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğinin başladığını öğrenince yaşadığı sevinci ve şoku anlattı.

Hamileyken hamile kalan anne yaşadığı şoku anlattı

31 Ekim 2017 19:40
Hamileyken hamile kalan anne yaşadığı şoku anlattı - Tıkla İzle

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Bebek hazırlıklarına başlayan çift, yaklaşık bir ay sonra ise kontrol için tekrar hastaneye gitti. Genç çift, burada ise bir sürprizle karşılaştı. Yapılan incelemede, annenin farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı belirlendi. Çift bu durumu öğrendiğinde ise ikinci kez mutluluk yaşadı ve adeta şaşkına döndü. Daha sonra kontrollerini ihmal etmeyen çiftin, Poyraz ve Ayaz isminde bebekleri 6 Ekim’de dünyaya geldi.

Doktorlara çok şaşırdı

Yaşadığı süreci anlatan Sevinç Çelik, “İlk hamile olduğumu anladım, kontrole gittim. Sadece bir tane çocuğum gözüküyordu. İkinci kontrole bir ay sonra gittiğimde, doktor monitöre bakıyor, tabii ki şaşkın. Ben kötü bir şeye yordum, ‘Ne oldu’ dedim. Bana bir bebek daha gördüğünü söyledi. ‘İmkansız’ dedim. Çünkü ailelerde ikiz yok ne eşimin ailesinde ne benim ailemde. Doktor ‘Ama var bir küçük bebek daha ancak çok küçük, acaba ikiz de kendi kendini mi yok ediyor’ dedi. Sonra baktı, kalbi atıyor, sağlık durumu iyi ve doktor da çok şaşırdı. Doktor, tıp hayatında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi. Biz buna ‘süperfetasyon’ diyoruz ve ‘Biz bunu kitaplardan okuduk sadece’ dedi. Dünyada 11 vaka varmış ve ben 12’nciyim. Türkiye’de hiç görülmemiş bir şeymiş. Daha sonra beni sevk ettiler” dedi.47

“Öğrenince şoktan ağladım”

Doktorundan haberi alınca gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Çelik, “Ben öğrenince ağladım. Tamamen şoktan. Bana deselerdi ikiz bebeğim olacağını mümkün değil. Ailelerde yok. Bu ne tüp bebek ne ikiz bebek. Bu kanıtlanmış bir şey. Her ay kontörle gittim. Arada 4 hafta fark var. İlk öğrendiğimde şoktan ağladım. Daha sonra doğumumda da ağladım. Hep bende heyecandan kendimi özel hissetmekten ziyade endişe vardı. Çok küçüktü çünkü. Bin 500 gram kadar dünyaya geldi. 20 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Şu anda çok mutluyum. İkisi de sağlıklı ikisi de yanımda. Ayaz anne kokusunu almadan 20 gün küvezdeydi. 5 gündür bizimle birlikte şuanda çok mutluyum” diye konuştu. 

Mihrap Düzöz - Halil Karahan
 

 

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