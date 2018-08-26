Hamilton, Belçika'dan lider döndü

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. yarışı olan Belçika GP’inde Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton ikinciliği elde etmesine karşın pilotlar sıralamasında liderliğini korudu. Valtteri Bottas’ın ise 17. cepten başlayıp 4. olduğu yarış sonrasında Mercedes-AMG Petronas da markalar sıralamasında zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

Mücadeleye ilk cepten başlayan Hamilton, ilk düzlükle birlikte liderliğini kaybetti. Damalı bayrağa kadar her fırsatı değerlendirmeye çalışan Britanyalı pilot, mücadeleyi podyumun ikinci basamağında tamamlamayı başardı. Yarışa 17. cepten başlayan Bottas ise adım adım yukarıya tırmandığı Spa’da 4. olarak puan aldı.

Belçika Grand Prix’inin ardından Lewis Hamilton, 231 puanla pilotlar sıralamasında liderliği korurken, Valtteri Bottas ise sıralamada 144 puanla 4. sırada kaldı. Markalar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas da 375 puanla birinciliğini sürdürdü.

Formula 1’de 2018 sezonunun 14. yarışı 2 Eylül 2018 tarihinde İtalya’da gerçekleştirilecek. İtalya’da düzenlenen son 4 yarışı da Mercedes-AMG Petronas kazanırken, son 6 yarışın 4’ünde podyumun en üst basamağında Lewis Hamilton yer almıştı.