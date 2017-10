Hamilton şampiyonluk için Meksika’da

Meksika’da son 2 yarışta da duble yapan son 4 senenin markalar şampiyonu Mercedes AMG Petronas, 2017 şampiyonu olarak Hermanos Rodriguez Pisti’ne geldi. Geçen sene podyumun en üstüne çıkan Lewis Hamilton, bitime 2 yarış kala pilotlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmak istiyor. Valtteri Bottas ise bu sezon 3. yarış zaferine Meksika’da erişmek için mücadele edecek.

Formula 1’de 2017’nin 18. yarışı olan Meksika Grand Prix’i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 71 turdan oluşan, 305.354 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas 2017 markalar şampiyonu olarak geliyor. Meksika’da son 2 yarışta da duble yapan son 4 senenin markalar şampiyonu Mercedes AMG Petronas, 2017 şampiyonu olarak Hermanos Rodriguez Pisti’ne gelecek. Geçen sene podyumun en üst basamağına çıkan Lewis Hamilton, bitime 2 yarış kala pilotlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmak istiyor. Valtteri Bottas ise bu sezon 3. yarış zaferine Meksika’da erişmek için mücadele edecek.

Hermanos Rodriguez Pisti’nde sezonun sondan üçüncü yarışı öncesinde Mercedes AMG Petronas, 575 puanla şampiyonluğunu garantiledi. En yakın rakibinden 66 puan önde olan Hamilton, 331 puanla pilotlar sıralamasında birincilik koltuğunun sahibiyken, Bottas ise 244 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.

Austin’de özel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Üst üste 4. kez markalar şampiyonluğunu elde etmek takımdaki herkes için ayrı ayrı gurur kaynağı. Üstelik bunu baştan sonra kontrol ettiğimiz bir yarışta elde ettik. Bu da hala aracımızı geliştirdiğimizin en net göstergesi. Lewis harika işler yapıyor. Her bir puanı kontrol ediyor. Valtteri’nin hala gösterecekleri var. Markalar şampiyonluğu ile sezon başı hedeflerimizin yarısını tutturmuş olduk. Yeni kural değişikliği sonrasında hem markalarda hem de pilotlarda şampiyon olan ilk marka olmak istiyorduk. Son 3 yarış öncesi Lewis çok iyi bir konumda. Sporda her an her şey olabilir. Tablo bir anda tersine dönebilir. Bunun bilincindeyiz. O sebeple her şey garanti altına alınana kadar kazanmak zorundayız. Meksika’da da amacımız belli. Kolay olmayacağı da ortada. Bu sezon en çok sıkıntı yaşadığımız pist çeşitlerinden birine sahip Meksika. Ferrari ve Red Bull ile yakın bir mücadele geçecek. Ama eğer işi tamamlamak istiyorsanız oyunu kontrol etmek zorundasınız” dedi.

Meksika Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şu şekilde:

27 Ekim Cuma

18.00-19:30 1. Antrenman Turu

22:00-23:30 2. Antrenman Turu

28 Ekim Cumartesi

18.00- 19:00 3. Antrenman Turu

21:00- 22:00 Sıralama Turları

29 Ekim Pazar

21:00 Meksika Grand Prix