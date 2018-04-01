Hamit Cihan: 'İşimiz bundan sonra bir hayli zor'

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Cihan, rakip takımı iyi analiz ettiklerini ve maçın çok zorlu geçeceğini bildiklerini kaydederek, “2 hafta boyunca rakibimizi analiz ettiğimizde yüksek toplarda etkili olduklarını gördük. Biz de bu manada bir dizi önlemler aldık. Bunda da başarılı olduğumuz inancı içerisindeyiz. Kazandık çok çok mutluyuz. Mutlu olduğumuz bir diğer taraf ise sezon başından bu yana ilk defa küme düşme hattından uzaklaşıp bir üst basamağa çıkmış durumdayız. İşimiz bundan sonra bir hayli zor çünkü bu güne kadar kovalıyorduk şimdi kaçmak zorunda kalacağız. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız ve inşallah kulübümüzü ligde tutmanın başarısını sezon sonunda göstermiş olacağız” diye konuştu.

Gökten Ceylan

