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Hamsi 10 TL'ye kadar düştü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde havaların soğuması ile birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlar büyük oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet gösteriyor.

Hamsi 10 TLye kadar düştü

15 Ocak 2018 10:07

Havaların soğumasıyla birlikte balık çeşitlerinin pazarlara gelmeye başladığını belirten balık satıcısı Bekir Üstünel, “Önümüzdeki günlerde balık çeşitliliği daha da artacak. Fiyatların dahada düşmesini bekliyoruz. Bir ara 20 liraya kadar çıkan hamsi balığının fiyatı şuan 10 liraya düştü. Akdeniz bölgesinden yoğun şekilde balık gelmeye başladı. Diğer balık çeşitleri sardalye, istavrit, alabalık 10 TL’den satışa sunduk. Denzilerimizdeki hava soğudukça balık çeşitliliği artar ve soğuk sulara kaçan balıklar geri gelir'' diye konuştu'' 

Yunus Daşdemir

Etiketler: hamsi, Kütahya

 

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