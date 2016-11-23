1 Eylül’de başlayan balık av sezonu ile birlikte balıkçılar yaklaşık 3 aydır avlanmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana avlanan balıkçıların yüzü genellikle palamut ile gülerken, hamsi ise fazla avlanamadı. Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde yaşanan hava muhalefeti sebebi ile avlanamayınca fiyatı 15 TL seviyelerine kadar çıkan hamsi bollaştı. Balıkçılar denizden bol hamsi ile dönerken, yerli hamsi fiyatları tezgahlarda 2 TL’ye kadar geriledi. Vatandaşlar, fiyatın 2 TL’ye düşmesi ile balık tezgahlarına koştu. Balıkçı esnafı da hamsi fiyatlarının borsayı geçtiğini, anlık fiyat değişikliği yaşandığını belirtti.

“Vatandaş ucuz hamsi yemek istiyor”

Ordu’nun Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Ercan Kara, hamsi fiyatlarının düşmesi ile vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Hamsinin boyutlarına göre fiyatlandırıldığını ifade eden Kara, “Bugün hamsi 2 TL. Vatandaşlarımız yüksek fiyatlar sebebi ile hamsiye talep göstermiyor. İnsanlarımızın ekonomisi zayıf bu sebeple ucuz hamsi yemek istiyor. Piyasada 3-4 çeşit hamsi var. İnce hamsi 2 TL, orta boy hamsi 5 TL ve iri hamsi 10 TL’den satılıyor. Bizde bu hamsiyi 2 TL’den satıyoruz. Vatandaş yesin faydalansın istedik” dedi.

Hamsinin 2 TL’ye düşmesi ile uzun zamandan sonra hamsi alabildiklerini belirten vatandaşlar, fiyatların bu seviyede devam etmesini istedi.

Doğan Arzık