Diğer
Kategoriler

Hamsi 20 lirayı gördü

Batı Karadeniz bölgesindeki tezgahlarda hamsinin kilosu 20 lirayı gördü.

Hamsi 20 lirayı gördü

18 Şubat 2017 10:57

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi 20 TL’ye satılırken zam şampiyonu barbun balığı 30 TL’den satışa sunuldu. Balıkçı Adnan Özer, tezgahlarda balık çeşitlerinin azaldığını belirterek "Hava şartları nedeniyle uzun zamandır avlanmaya çıkılmıyor. Balık fiyatlarında artışın sebebi budur. Ayrıca bu yıl hamsi ve palamut balığı iç piyasada çok fazla tüketildi. Bu nedenle balık çeşitleri tezgahlarda azaldı" dedi.

Düzce'de hamsi, mezgit, istavrit ve somon 20 TL'den satılırken, barbun 30, levreğin tanesi 10, taşbalık ise 5 TL’den satılıyor. 

Tuncay Türkgülü
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!