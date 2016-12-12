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Hamsi fiyatları dalgalanıyor

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 15 liradan satılan ardından fiyatı 5 TL'ye kadar düşen hemsinin kilogram fiyatı Giresun'da 10 TL'ye yükseldi.

Hamsi fiyatları dalgalanıyor

12 Aralık 2016 14:05

Giresun’da balıkçılık yapan Turgay Turan, hamsi fiyatlarındaki iniş ve çıkışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balıkta fiyatı her sektörde olduğu gibi arz ve talebin belirlediğini belirten Turan, “ Bir ara hamsi Akçakoca, Şile ve Ereğli taraflarından geliyordu. Metropoller balıktan doyduğu zamanda buraya da fiyatlar düşük bir şekilde yansıyordu. Biz de vatandaşa düşük bir şekilde satıyorduk. Balık az olunca fiyatlarda yükselmeye başladı, bundan 15-20 gün önce 15 liraydı hamsinin kilosu sonra birden 5 liraya düştü ve yeniden 10 liraya çıktı” dedi.

Hamsi fiyatlarındaki bu oynaklığı vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerini belirten Turan, “Vatandaş ile bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bir akşam hamsi alıyor 15 lira diyoruz. Ertesi sabah geçerken soruyor 5 lira diyoruz. Bizde şaşırdık ama balığın azlığı fiyata etki ediyor” ifadelerini kullandı.

“Burada herkes tuttuğu balığı değerlensin diye metropollere gönderiyor” diyen Turan, “Metropolde fiyat düşük olduğu zaman burada da fiyatlara yansıyor. Hamsinin kasası İstanbul’da 200 TL iken kimse buraya gönderip 100 TL’ye satmaz. Eskiden hamsi ve balık fakir gıdasıydı, et alamayan vatandaş balığa yönelirdi ama şimdi tam tersi oldu balık lüks bir tüketim ürünü oldu. Hali vakti yerinde olanlar haftada 2-3 gün balık yiyebiliyor. Standart şartlarda yaşayan vatandaşlar son dönemde ancak ayda 1-2 kere balık alabiliyor” diye konuştu. 

Resul Yanbul

Etiketler: hamsi, hamsi fiyatları


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