Hamsi ihracatında artış

1 Eylül 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Fransa, Belçika ve İtalya başta olmak üzere 19 farklı ülkeye hamsi ihracatı gerçekleşti. 1 Eylül tarihinden itibaren denizlerde av yasağının sona ermesiyle başlayan sezonda en fazla hamsi ihracı 174 bin 818 kilogram karşılığı 973 bin 233 dolar ile Fransa’ya yapıldı. 2017 yılının 1 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında yapılan hamsi ihracatında geçtiğimiz yılın aynı aylarına yüzde -10 miktar ve yüzde -5 değer ile Belçika’ya ise 123 bin 553 kilogram karşılığı 711 bin 698 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ihracatın gerçekleşmediği Almanya’ya bu sene 631 bin 410 dolar tutarında 255 bin 891 kilogram hamsi gönderilirken, geçtiğimiz yıla göre miktar anlamında en çok artışın yaşandığı ülke Hollanda oldu. 119 bin 886 kilogram hamsinin ihraç edildiği Hollanda’dan 336 bin 57 dolar döviz sağlandı. Birleşik Devletlere 52 bin 41 kilogram tutarında ihracatın gerçekleştiği Doğu Karadeniz’den İspanya’ya 49 bin 873 kilogram, İtalya’ya 50 bin 885 kilogram hamsi ihraç edildi. KKTC, Birleşik Krallık, İsviçre, İsveç, Romanya, Azerbaycan-Nahçivan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Lübnan, Afganistan, Hong Kong olmak üzere 2017 yılının 1 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında toplamda 878 bin 887 kilogram karşılığında 3 milyon 503 bin 103 dolar tutarında hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı aylarında Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Avustralya’ya yapılan hamsi ihracatı bu yıl gerçekleşmedi.