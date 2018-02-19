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Hamsi kıyılardan sonra tezgâhları da terk etti

Denizlerde av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay olmasına rağmen tezgahlarda kültür balıkları daha fazla yerini almaya başladı.

Hamsi kıyılardan sonra tezgâhları da terk etti

19 Şubat 2018 14:59

Balıkçılar bu sezon özellikle Hamsi avında bekledikleri verimi alamadıklarından yakınırken Hamsi artık kıyılardan sonra da tezgahları da terk etmeye başladı. Trabzon’da tezgahlarda özellikle kültür balıkları daha çok yerini alırken az miktardaki diğer balık çeşitlerinin de fiyatları daha yüksek olduğu gözlendi.

Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, tezgahlarda artık kültür balıklarının daha yoğun olduğunu belirterek “Bu sezon fazla verim alamadığımız için bugünlerde Somon, Çupra, Alabalık gibi kültür balıklarına yöneliyoruz. Çok az miktarda istavrit geliyor. Genelde her sezon aynı olurdu ancak bu sezon biraz daha kötü oldu. Müşteriler genelde Hamsi, Mezgit, Sargan, soruyor ancak bunlar yok. Şu an tezgahlarımızda kültür balıkları daha çok bulunuyor. Fiyatlar ise makul seviyelerde. Alabalık 15 TL, Somon 20 TL, Levrek, Çupra 25 TL. Bunlara da pek rağbet olduğunu söyleyemeyiz” dedi. 

Bekir Koca
 

Etiketler: hamsi

 

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