Balıkçılar hamsiyle umutlarını önümüzdeki günlere taşırken, Trabzon Balık Hali’ne sabah saatlerinde yok denecek kadar hamsi geldi. Türkiye’nin en önemli balıkçılık şirketlerinden olan Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer, bu sezon palamutta çok verimli avlanma olduğunu ancak hamside durumun şu an itibariyle çok kötü olduğunu söyledi. Azak Hamsisi’nin beklediklerini ve deniz suyu sıcaklığının istenilen seviyede olmadığından hamsi avının henüz fazla olmadığını belirten Denizer, “Şu anda hamsi sezonu başladı diyemiyoruz. Geçen sene Ekim ayının başlarında başlamıştı. İnanılmaz bir hamsi sezonu geçirmiştik. Bu sezon şu ana kadar çok kötü. Hamsi sezonu çok kötü ancak palamutta çok verimli avlanma oldu. Herkes memnun oldu. Şu ana kadar deniz suyu sıcaklığının bu şekilde olmasıyla hamsinin gelmediğine inanıyorum. Bugünlerde kar yağışı geleceği söyleniyor. Kar yağışıyla beraber deniz suyu sıcaklığı düşerse hamside gelir diye düşünüyorum. Palamutun bol olduğu yıllarda geçmişte hamsinin olmadığından söz edilir. İnşallah bu sezon evvelki yıllar gibi olmaz hamsi bol olur, vatandaş da ucuz yer. Eylül ortalarında gözüken hamsi Karadeniz hamsisi değil Marmara hamsisi. Asıl ana hamsi Azak Denizi’nde ve daha henüz sularımıza gelmedi. Biz Azak Denizi’nin hamsisini bekliyoruz. Buralarda olan hamsi az ve kısıtlı hamsi” dedi.

Balıkçı esnafları da hamsinin gelmesini beklediklerini belirterek “Bir iki güne kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu sene geçen senenin altında bunun da nedeni palamutun bol oluşundan diyebiliriz. Bugün tezgahımızda hamsi yok. Müşteriler soruyor ancak yok” diye konuştular. Öte yandan Trabzon’da Palamut’un tanesi 5-15 TL, Mezgit 15 TL (kg), Çinakop 15 TL (kg), Tirsi 15 TL (kg), Sarıkanat 15 TL (kg) ve hamsi kilogramı 15 TL’den satılıyor.