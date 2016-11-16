Diğer
Kategoriler

Hamside umut "Azak Hamsisi"

Karadeniz’de bu sezon son yılların en verimli palamut avı yaşanırken, hamsi avında istenilen verim alınamayınca Karadeniz Hamsisi henüz tezgahlarda bol olarak görülemedi.

Hamside umut &quot;Azak Hamsisi&quot;

16 Kasım 2016 12:45

Balıkçılar hamsiyle umutlarını önümüzdeki günlere taşırken, Trabzon Balık Hali’ne sabah saatlerinde yok denecek kadar hamsi geldi. Türkiye’nin en önemli balıkçılık şirketlerinden olan Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer, bu sezon palamutta çok verimli avlanma olduğunu ancak hamside durumun şu an itibariyle çok kötü olduğunu söyledi. Azak Hamsisi’nin beklediklerini ve deniz suyu sıcaklığının istenilen seviyede olmadığından hamsi avının henüz fazla olmadığını belirten Denizer, “Şu anda hamsi sezonu başladı diyemiyoruz. Geçen sene Ekim ayının başlarında başlamıştı. İnanılmaz bir hamsi sezonu geçirmiştik. Bu sezon şu ana kadar çok kötü. Hamsi sezonu çok kötü ancak palamutta çok verimli avlanma oldu. Herkes memnun oldu. Şu ana kadar deniz suyu sıcaklığının bu şekilde olmasıyla hamsinin gelmediğine inanıyorum. Bugünlerde kar yağışı geleceği söyleniyor. Kar yağışıyla beraber deniz suyu sıcaklığı düşerse hamside gelir diye düşünüyorum. Palamutun bol olduğu yıllarda geçmişte hamsinin olmadığından söz edilir. İnşallah bu sezon evvelki yıllar gibi olmaz hamsi bol olur, vatandaş da ucuz yer. Eylül ortalarında gözüken hamsi Karadeniz hamsisi değil Marmara hamsisi. Asıl ana hamsi Azak Denizi’nde ve daha henüz sularımıza gelmedi. Biz Azak Denizi’nin hamsisini bekliyoruz. Buralarda olan hamsi az ve kısıtlı hamsi” dedi.

Balıkçı esnafları da hamsinin gelmesini beklediklerini belirterek “Bir iki güne kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu sene geçen senenin altında bunun da nedeni palamutun bol oluşundan diyebiliriz. Bugün tezgahımızda hamsi yok. Müşteriler soruyor ancak yok” diye konuştular. Öte yandan Trabzon’da Palamut’un tanesi 5-15 TL, Mezgit 15 TL (kg), Çinakop 15 TL (kg), Tirsi 15 TL (kg), Sarıkanat 15 TL (kg) ve hamsi kilogramı 15 TL’den satılıyor.

Etiketler: azak hamsisi, hamsi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!