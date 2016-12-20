Geçen sene aynı dönemde hamsinin fiyatı 2-5 TL arasında satılırken, balıkçılar bu sene palamut ve çinekopun hamsiyi yemesi yüzünden avcılığın az olduğunu ve bu nedenle de fiyatın yüksek olduğunu söylediler.

Teknelerin 1 Ocak’tan sonra Gürcistan sularında avlanacağını belirten balıkçılar buradan gelecek hamsinin durumuna göre fiyatının belirleneceğini belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Ziya Kavzoğlu, “Bu sene hamsi biraz az. Bol olmadığı için de fiyatı biraz yüksek. Şu an kilosunu 10 TL’den satıyoruz ancak yılbaşından sonra Gürcistan sularında avcılık başlarsa oradaki hamsi potansiyeline göre de fiyatlarda düşüş olabilir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Oradan gelecek hamsinin durumuna bakacağız. Geçen sene fiyat düşüktü çünkü hamsi boldu. Bu yıl palamut ve çinekopun fazla olması hamsiyi etkiledi. Çünkü bu balıklar hamsiyi yediği için avlanmada az oldu söyleyebiliriz. Artık yılbaşını bekleyeceğiz. Bu sene yerli hamsinin fiyatı 10 TL’den aşağı pek fazla düşmedi. Marmara’dan gelen hamsi ise 4-5 TL'den satıldı” dedi.

Balıkçı esnaflarından Kemal Gürsoy da hamsinin bu sezon fiyatının yüksek olduğunu kaydederek “Hamsi bu sene fiyat olarak geçen seneden daha yüksek. Önümüzdeki günlerde yani yılbaşından sonra tekneler Gürcistan sularında avlanacak. Dolayısıyla oradan gelecek hamsi piyasadaki fiyatları etkileyecektir. Fiyat olarak şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bu sene hamsi biraz sıkıntılı. Pek hamsi çıkmıyor. Ancak vatandaşın beklediği fiyatın aksine 5 TL’den aşağı düşmez” diye konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse

