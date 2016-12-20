Diğer
Kategoriler

Hamsi’nin ateşi bir türlü düşmüyor

Trabzon’da bu sezon tezgahlarda yerli hamsinin fiyatı 10 TL’nin altına pek düşmezken, fiyatı pahalı bulan vatandaş, yılbaşından sonra Gürcistan sularında avlanacak hamsiyi bekliyor.

Hamsinin ateşi bir türlü düşmüyor

20 Aralık 2016 12:48

Geçen sene aynı dönemde hamsinin fiyatı 2-5 TL arasında satılırken, balıkçılar bu sene palamut ve çinekopun hamsiyi yemesi yüzünden avcılığın az olduğunu ve bu nedenle de fiyatın yüksek olduğunu söylediler.

Teknelerin 1 Ocak’tan sonra Gürcistan sularında avlanacağını belirten balıkçılar buradan gelecek hamsinin durumuna göre fiyatının belirleneceğini belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Ziya Kavzoğlu, “Bu sene hamsi biraz az. Bol olmadığı için de fiyatı biraz yüksek. Şu an kilosunu 10 TL’den satıyoruz ancak yılbaşından sonra Gürcistan sularında avcılık başlarsa oradaki hamsi potansiyeline göre de fiyatlarda düşüş olabilir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Oradan gelecek hamsinin durumuna bakacağız. Geçen sene fiyat düşüktü çünkü hamsi boldu. Bu yıl palamut ve çinekopun fazla olması hamsiyi etkiledi. Çünkü bu balıklar hamsiyi yediği için avlanmada az oldu söyleyebiliriz. Artık yılbaşını bekleyeceğiz. Bu sene yerli hamsinin fiyatı 10 TL’den aşağı pek fazla düşmedi. Marmara’dan gelen hamsi ise 4-5 TL'den satıldı” dedi.

Balıkçı esnaflarından Kemal Gürsoy da hamsinin bu sezon fiyatının yüksek olduğunu kaydederek “Hamsi bu sene fiyat olarak geçen seneden daha yüksek. Önümüzdeki günlerde yani yılbaşından sonra tekneler Gürcistan sularında avlanacak. Dolayısıyla oradan gelecek hamsi piyasadaki fiyatları etkileyecektir. Fiyat olarak şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bu sene hamsi biraz sıkıntılı. Pek hamsi çıkmıyor. Ancak vatandaşın beklediği fiyatın aksine 5 TL’den aşağı düşmez” diye konuştu. 

Bekir Koca - Ozan Köse
 

Etiketler: hamsi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç