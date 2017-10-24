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Hamsinin fiyatı düşüşe geçti

Karadeniz'de bol miktarda gerçekleşen hamsi avı, geçen hafta sonu tezgahlarda 20 liraya kadar yükselen fiyatın 7,5 liraya kadar gerilemesini sağladı.

Hamsinin fiyatı düşüşe geçti

24 Ekim 2017 11:32

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını dile getiren balıkçılar, "Hamsi balığını son 3 gündür denizde çok avlıyoruz. Hamsinin bereketi tezgahlara da yansıdı ve kilosu 20 TL’den 7,5 TL’ye kadar düştü” dediler.
Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, “Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 20 TL’den satıyorduk. Denizden av bol çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. Şimdi tezgahlarımız hamsi süsledi ve fiyatı da 7,5 TL’ye kadar düştü. Hamsi böyle avlanırsa fiyatları daha da aşağı düşer. Bizler satıcılar olarak memnunuz vatandaşlarda alıcı olarak memnun” dedi.

Vatandaşlardan Cenan Özlü, bu sezon hamsinin ortalama 15 lira seviyelerinden satışa sunulduğunu, bugün fiyatların 7,5 liranın altına düştüğünü söyledi.

Oldukça lezzetli olan hamsinin fiyatının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Özlü, "7,5 liraya kadar düşen fiyatın daha da aşağı inmesini bekliyoruz. Ancak deniz şartları ortada. Av fazla olacak ki fiyat düşsün. Bununda bilincindeyiz. Bizler sofralarımızda hamsiyi her zaman görmek istiyoruz" diye konuştu. 

Ahmet Altay
 

Etiketler: hamsi

 

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