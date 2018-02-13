Hamsinin ihracatı var, kendisi yok

Türkiye’nin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılıkta zor günler yaşanıyor. Her geçen sene kuraklığın arttığı denizler hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü bu yılda güldürmedi. Kış aylarında özellikle Karadeniz Bölgesi’nin önemli besin maddelerinden biri olan hamsi ise Rusya ve Gürcistan sahillerine yöneldi. Denizlerdeki fırtına nedeniyle Türk balıkçıların komşu sulara gidememesi nedeniyle piyasaya dondurulmuş balık sürüldü. Şoklanmış balık ile kandırılmaya başlayan vatandaş ise balık tezgahlarının yanına uğramıyor. Taze hamsinin 12,5-15 TL arasında satıldığı tezgahlarda mezgit 10, istavrit 12,5-15 TL arasında satılıyor. Deniz av sezonunun başladığı 1 Eylül’den 31 Aralık 2017 tarihine kadar 19 farklı ülkeye 878 bin 887 kilogram karşılığında 3 milyon 503 bin 103 dolar tutarında hamsi ihracatı gerçekleşmesine rağmen vatandaşın beklediği hamsi tezgahtaki yerini alamadı. Hamsi için “nakavt” oldu diyen balıkçı esnafı son bir dalga beklediklerini söylüyor.

“Vatandaş 10 liraya şoklu balığı tercih ediyor”

Trabzon’un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Turgay Memiş, Karadeniz’in simgesi olan hamsinin bitmek üzere olduğunu belirterek, “Fiyatlar şuan yüksek. Kasası 160 ve 180 TL arasında gidiyor. İyi hamsinin kilosu 12,5-15 TL arasında satılıyor. Piyasada şoklu hamsi var. O hamsi 10 TL satılıyor. Bu tarafta iyi hamsiye 12,5 dediğin zaman vatandaş 10 liraya şoklu balığı tercih ediyor. Bu toptancıların sucu. 3-5 yıldır donmuş hamsi piyasaya sokuluyor. O yüzden vatandaş artık iyi hamsiyi de alıp yemiyor. Aldı donmuş hamsiyi eve gitti çöpe attı. Isvatrit’in fiyatı da 12,5-15 lira arasında, mezgit ise 10 liradan satılıyor. Halkın yiyeceği mezgit ve istavrit. Hamsi artık nakavt oldu. Balık fiyatları şuanda ucuz. Denizde balıkta yok. Yavaş yavaş nesil tükendi” dedi.

878 bin 887 kilogram hamsi

1 Eylül 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Fransa, Belçika ve İtalya başta olmak üzere 19 farklı ülkeye hamsi ihracatı gerçekleşti. 1 Eylül tarihinden itibaren denizlerde av yasağının sona ermesiyle başlayan sezonda en fazla hamsi ihracı 174 bin 818 kilogram karşılığı 973 bin 233 dolar ile Fransa’ya yapıldı. Toplamda 878 bin 887 kilogram karşılığında 3 milyon 503 bin 103 ABD doları tutarında hamsi ihracatı gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 555 bin 41 kilogram karşılığı 2 milyon 827 bin 525 ABD doları döviz elde edilmişti.

Ozan Köse

