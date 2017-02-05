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Hamsinin kaybolduğu tezgahta zam şampiyonu istavrit

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi kaybolurken, zam şampiyonu istavrit ve mezgit oldu.

Hamsinin kaybolduğu tezgahta zam şampiyonu istavrit

05 Şubat 2017 14:21

Hava şartları nedeniyle balıkların avlanamaması sonucu tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Özellikle hamsinin tezgahlarda az miktarda bulunduğunu belirten balıkçılar, hamsinin iç piyasaya yetmediğini söylediler. Balık azlığı nedeniyle fiyatların yükseldiği tezgahlarda ise zam şampiyonu kiloları 20'şer TL'den satılan istavrit ve mezgit oldu. 

Kdz. Ereğli'de bolca görülen izmarit balığının kilosu 7 TL’den satışa sunuldu. Tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin fiyatları ise barbun 15, çupra ve levrek 10, alabalık 3, somun 15 TL.  

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: hamsi


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