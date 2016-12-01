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Hamsiye zam! Son 20 yılın en yüksek fiyatına ulaştı

Trabzon'da hamsinin kilogram fiyatı en avının yok denecek kadar az olması hem de denizdeki fırtına nedeniyle 20 TL'ye kadar yükseldi. Bu fiyatların son 20 yılın en yüksek fiyatları olduğu belirtildi.

Hamsiye zam! Son 20 yılın en yüksek fiyatına ulaştı

01 Aralık 2016 12:39
Hamsi son 20 yılın en yüksek fiyatına ulaştı - Tıkla İzle

Trabzon’da hamsinin kilosu 20 TL’den satılırken fiyatın son 20 yılın en yüksek fiyatı olduğu belirtildi.
Tezgahlarda az miktarda bulunan hamsinin fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar balık haline bugünlerde pek uğramazken, balıkçılar özellikle vatandaşları kaçırmamak için balıkların üzerine fiyat yazmamaya dikkat ediyor. 

Trabzon balık halinde 50 yıldır balıkçılık yapan İlhan Albayrak, ilk kez bu kadar yüksek fiyatta hamsi satığını söylüyor. Vatandaşın hamsiyi hep ucuz olarak gördüğünü ancak durumun bu yıl pek de öyle olmadığını ifade eden Albayrak, “Hamsi bu sene zaten az. Az olan hamsinin de fiyatı yüksek. Hamsi ilk defa bu kadar fiyatı yüksek oldu. Son 20 yıla göre en pahalı dönemi diyebiliriz. Şu ana kadar hiç bu kadar yüksek fiyata hamsi satmadık. İlk defa bugün 17.5-20 TL arası fiyattan hamsi satıyoruz. Balıkçılık tarihinde ilk defa diyebiliriz. Bu fiyat Trabzon’da böyle diğer illerde nasıl bilemiyorum. Hamsinin ismi ucuz. Vatandaş hamsi ucuz olduğu için kendini ucuz almaya çalışıyor. En ağır şartlarda tutulan maliyeti en yüksek olan balık aslında hamsidir” dedi.
Vatandaşlar hamsiyi şimdilik yemekten vazgeçtiklerini, ucuzlamasını beklediklerini söylerken, ilk kez bu kadar yüksek bir hamsi fiyatıyla karşılaştıklarını belirttiler. 

Etiketler: hamsi


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