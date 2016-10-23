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Hamsiyi kılçığı ile yerseniz...

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen 'Osteoporoz’a karşı istavrit ve hamsiyi kılçığı ile tüketmenin çok faydalı olduğu belirtildi.

Hamsiyi kılçığı ile yerseniz...

23 Ekim 2016 13:55

Rize'de özel bir hastanede Dühliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Cengiz Duygulu, 'Osteoporoz Hastalığı'na dikkat çekmek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 20 Ekim tarihinin Dünya Osteoporoz Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı. Osteoporoz hastalığı ile ilgili bilgi veren Doktor Cengiz Duygulu, iklim şartları dolayısı ile Osteoporoz hastalığının Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıkça gözlemlendiğini, önlenmesinde ise yine Karadeniz’de bolca bulunan hamsi ve istavritin etkili olduğunu söyledi. 

Duygulu, “Halk arasında kemik erimesi denilen bu sessiz hastalık karşımıza çoğunlukla kemik kırıkları ile çıkıyor. İleri yaştaki bir çok yaşlının yatalak hale gelmesine sebep oluyor. Osteoporozdan korunmak için öncelikle; protein kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenme, düzenli spor yapmak, düşmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Doğru tedavi ve önlemlerle kırık riski yüzde 70 azaltılabiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi yoğun yağış alırken az güneş almaktadır. Bildiğiniz gibi yeterli D vitamini sentezi için vücudumuza güneş ışınlarının teması gerekiyor. Dolayısıyla günlük poliklinik uygulamalarında D vitamini eksikliğini ve kemik erimesini çok sık görüyoruz. Öte yandan ilimiz özellikle istavrit ve hamsi gibi deniz balıkları açısından çok şanslı. Bu balıklar özellikle içerdikleri Omega 3 ve kalsiyum açısından kemik sağlığı için büyük nimettir. Özellikle hamsinin kılçığı ile birlikte tüketilmesini öneriyorum. Böylelikle kalsiyum da alınmış olur. Bütün yaşlılarımıza kırıksız sağlıklı günler diliyorum” dedi. 

Göktürk Fırat

Etiketler: hamsi


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