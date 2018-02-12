Hamza Hamzaoğlu: 'İstediklerimizi yapamadık'

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. En kötü 1 puanı hedefleyerek geldiklerini söyleyen Hamzaoğlu, “Hafta içinde iyi çalıştık. Hesaplamadığımız pozisyonlarla 3 gol yedik. İkinci yarıda 1 gol bulup oyunun akışını değiştiririz diye çabaladık ama olmadı. 1, 2 pozisyonumuz vardı ama yüzde 100’lük değildi. Çok iyi oynamadık. Galatasaray’ı oynatmamaya çalıştık ama kendimiz de oynamadık. İkisini de başaramadık. Ama oyuncularımın özverisinden memnunum. Şimdi Kayserispor maçı var. Daha zor olacaktır. Bu maçın hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Ligde kalmak için puan hesabı yapmadığını da söyleyen Hamza Hamzaoğlu, “Ligde kalmamız için maçları tek tek kazanmamız gerekiyor. Alabildiğimiz kadar puan alıp, sezon sonunda sıralamadaki yerimize bakacağız. Birkaç hafta içinde çok daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğiz” diye konuştu.

“Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir isim”

Fatih Terim ve Tudor döneminin kıyaslanması hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, “Bu konuda değerlendirmeyi yapmasam daha iyi olur. Bu saatten sonra bu değerlendirmenin anlamı yok. Ama Fatih Hoca, Galatasaray için çok önemli bir insan. Galatasaray deyince akla ilk gelen isim Fatih Terim. Başarılar diliyorum kendisine. Tudor’la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Elinden geleni kısmen yapabildi, kısmen yapamadı” dedi.

40. dakikada 2 oyuncu değiştirmesiyle ilgili olarak da konuşan Hamzaoğlu, “Yanlış ilk 11’le çıktığımızı düşünmüyorum. Maçı biraz daha ileriye taşıyabilseydik daha farklı olabilirdi. Arka arkaya toplar kaptırarak goller yedik. Galatasaray gibi bir takıma karşı böyle yakalanırsanız affetmiyorlar. Çok iyi oyuncuları var, bu gerçek. Galatasaray’ı da tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın