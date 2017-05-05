Hamza Hamzaoğlu: 'İyi futbol ile rakibe kolay şans vermeyen görüntümüze büründük'

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ostim Stadı’nda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Başkent temsilcisi, düz koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçında yenilgisizlik serisini devam ettirmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Hamzaoğlu, işlerinin kolay olmadığına dikkat çekerken, “Haftalardan beri süren bir çıkışımız var. Biraz eskiye dönüşümüz oldu. İyi futbol ile rakibe kolay şans vermeyen görüntümüze büründük. Karabükspor maçında bunu bir adım daha ileri taşımaya çalışacağız. Kazanmak için gideceğiz oraya. Ancak kazanamıyorsak da rakibimize fazla şans vermeden ve mağlup olmadan dönmek isteriz. Biz maçları her zaman kazanmak için oynarız” ifadelerini kullandı.

"Hava sıcaktı ve yürüyorlardı"

Hamzaoğlu, yardımcısı Fuat Buruk ile İstanbul dönüşü Bolu’da otostop çeken iki genci araçlarına almaları sonucu yaşanan güzel tabloyu ise şöyle anlattı: “Fuat hoca ile İstanbul’dan dönüyorduk. Bolu’da otobanın kenarında 2 tane genç kardeşimizi gördük. Hava da sıcaktı ve yürüyorlardı. Ne kadar zamandır yürüdüklerini bilemedik tabi ama Fuat hocaya ‘arkadaşları alalım’ dedim. Selfie çektirdik. Ankara’ya kadar birlikte geldik. Bir tanesi Fenerbahçe taraftarıydı, diğeri de Galatasaray taraftarıydı. Herkes bir takım tutar. Tuttuğumuz takım taraftarını alacağız da tutmadığımız takımı almayacak mıyız? Hepimizin çocukluktan kalma büyüdüğümüzde tuttuğumuz bir takım var. Herkes aynı takımı tutsa bir keyfi olur mu?”

Güven: "Hocamızın sahada bizden neler istediğini anlayabiliyoruz"

Kardemir Karabükspor’un sahasında iyi oynayan bir ekip olduğunu ve zor bir maç olacağını söyleyen Mehmet Güven ise, Hamza Hamzaoğlu’nun gelişi ile yaşanan sistem değişikliğiyle ilgili, “Hamza hoca geleli hemen hemen bir ay oldu. Hocamızın saha içerisinde bizden neler istediğini anlayabiliyoruz. Biz de elimizden geldiğince onun isteklerine saha içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

Takımdaki gol sorununa da değinen Güven, “Pozisyona girdiğimiz maçlar çok oldu ama atamadık. Kısır geçen maçlar da oldu ama gittiğimiz pozisyonlarda golle neticelendirdik. Buna sıkıntı demek yerine nasipsizlik diyebiliriz. Özellikle ikinci yarı bunu çok yaşadık. İlk yarı iyi neticeler aldık. Birkaç maç dışında deplasmanda Adanaspor, Kayserispor maçı dışında kısır geçti” diye konuştu.

İlker Turak - Cem Geçim