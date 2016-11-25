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Hamza Hamzaoğlu'ndan futbolcularına eleştiri

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntılı durumdan dolayı bu maç onlar için önemliydi. Ancak maçın gidişatını etkileyen şey bizim oyun disiplinini maç sonuna kadar sürdürememizdi" dedi.

Hamza Hamzaoğlundan futbolcularına eleştiri

25 Kasım 2016 22:57

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hamzaoğlu müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "İyi bir takıma karşı zor bir maça geldik. Umutlu geldik ama maçın başında kontrollü başladık ve golü de bulduk ancak 2'yi bulamadık ve ondan sonra Galatasaray golü bulduktan sonra ikinci yarı oyunu eline aldı. Sonra gücümüz yetmedi" diye konuştu.

"Maçın geri dönüşü..."
İkinci golü yemelerinin maçın kırılma anı olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "O golden sonra ileri gidemedik. Gidince alanlar açıldı. Hücuma giderken kaptırdığımız toplarda rakibimiz bunu iyi kullandı. İkinci golden sonra maçın geri dönüşü zor olacaktı" açıklamasını yaptı.

"Sağlam duruşumuzu devam ettirseydik..."
Hamza Hamzaoğlu, her maçın kendine has özelliği olduğunu dile getirerek, "Bu maç farklı maç olacaktı. Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntılı durumdan dolayı bu maç onlar için önemliydi. Ancak maçın gidişatını etkileyen şey bizim oyun disiplinini maç sonuna kadar sürdürememizdi. Sağlam duruşumuzu devam ettirseydik ikinci yarı daha farklı oyun çıkabilirdi" dedi.

Bursaspor'un öne geçtiği golün ardından Hamza Hamzaoğlu'nun sevinmediği ile alakalı sosyal medyada oluşan tepkiye deneyimli çalıştırıcı, "Herkesin kendi düşüncesi" diye yanıt verdi.

Oyuncu değişiklikleri
Oyuncu değişikliklerinde hata yapıp yapmadığı ile alakalı gelen soruya Hamzaoğlu, "Oyuncu değişikliklerinde farklı şeyler düşündüm ve topu yere indirmek idi planımız. Galatasaray'ın defans arkasına sızabiliriz diye düşünmüştüm ama olmadı. Bunlar benim tercihim. Zaten Faty çıkmadan da Galatasaray oyunu eline almıştı" açıklamasını yaptı. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu


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