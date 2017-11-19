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Hamza Yerlikaya: 'Naim Süleymanoğlu, dünya halterine hizmet etmek istiyordu'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Naim Süleymanoğlu’nun vefatı için üzgün olduklarını belirterek, “Dünya halterine hizmet etmek istiyordu” dedi.

Hamza Yerlikaya: Naim Süleymanoğlu, dünya halterine hizmet etmek istiyordu

19 Kasım 2017 13:37

Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleymanoğlu’nun vefat ettiği için üzgün olduklarını söyleyen Yerlikaya, “Son ziyarette Cumhurbaşkanı ile birlikteydik. Güzel anılarımız oldu. Orada, ‘Devletimi çok seviyorum’ dedi. Yanına çağırdı, oturduk. ‘Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Spora çok katkınız var. Devletimizi, milletimizi çok seviyorum’ dedi. Efsaneydi. Mekanı cennet olsun. Büyük insandı. Kalplerde yaşayacak. Allah taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacak. Milletimizin ve spor camiamızın başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

“Dünya halterine hizmet etmek istiyordu”

Naim Süleymanoğlu'nun her zaman spora hizmet etme isteği içinde olduğunu belirten Yerlikaya, "Dünya halterine hizmet etmek istiyorum’ demişti. Sürekli söylerdi, konuşurduk. 2009’da tedavi edildiğinde Şimdiki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adli Tıp'ta tahlilleri yaptırılmıştı. Sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı, Naim’e destek zamanı diye. Evime de yakın bir yerde tedavi görüyordu. Akşamları da ailesiyle birlikte oluyorduk. Milletimizi, devletimizi çok seviyorum, Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım derdi” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort - Serdal Altıntepe

Etiketler: hamza yerlikaya

 

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