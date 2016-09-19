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Hamzaoğlu 5 oyuncudan vazgeçmiyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk 4 haftasında 5 oyuncusuna tüm maçlarda 90 dakika görev verdi.

Hamzaoğlu 5 oyuncudan vazgeçmiyor

19 Eylül 2016 12:21

Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonuna Adanaspor galibiyetiyle başlayan Bursaspor, ardından Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleriyle moral bulan ve puanını 9’a yükselten yeşil-beyazlılar, haftayı 4. sırada kapattı. Bursaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da 4 haftalık süreçte 5 oyuncusundan vazgeçmedi.

5 isimden vazgeçmedi
Deneyimli çalıştırıcı, kaleci Harun Tekin’in yanı sıra genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla ve Yonathan del Valle’ye tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdi. Ligin ilk 3 haftasında 90 dakika sahada kalan İsmail Konuk ise Kayserispor karşılaşmasının 68. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. 4 maçta da forma giyen Sercan Yıldırım ise 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.

4 oyuncu gol sevinci yaşadı
Yeşil-beyazlı takımda ligin ilk 4 haftasında 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla’nın yanı sıra Sercan Yıldırım, Ertuğrul Ersoy ve Cristobal Jorquera da 1’er kez gol sevinci yaşadı. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, hamza hamzaoğlu


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