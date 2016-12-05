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Hamzaoğlu: Beşiktaş maçına rahat gidebilmek için bu maç önemliydi

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iyi futboldan çok kazanmanın önemli olduğu maç oynadık" dedi. Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına ilişkin ise, "Beşiktaş maçına rahat gidebilmek için bu maç önemliydi. Oradan da iyi sonuçla dönebilmemiz, istediklerimizi yapabilmemiz için 3 puan önemliydi" diye konuştu.

Hamzaoğlu: Beşiktaş maçına rahat gidebilmek için bu maç önemliydi

05 Aralık 2016 23:36

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün iyi futboldan çok kazanmanın önemli olduğu maç oynadık. Futbolcularım kazanmak için üzerlerine düşeni yaptılar. Kazanmak için tek vücut olduk. Beşiktaş maçı öncesinde Rize maçını galibiyetle kapattık. Rize tehlikeli takımdı. Kontrataklara dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Son bölümde yüklendiler. Harun penaltı kurtardı” dedi.

"Deniz’in yaptıkları çabuk unutuldu"
‘Deniz geçen yıl önemli bir silahtı’ diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaptıkları çabuk unutuldu. Bazı oyuncular zaman zaman istediklerini yapamıyorlar. Onun için üzerlerinde baskı oluşuyor. Onlar için sabretmek gerekiyor. Kaybetmemek için Deniz’de ısrar ettim. Kendini bulacağı maç olacaktı. Bugüne nasip oldu. Üzerindeki baskı kalktı. Onu kazandığımız için de mutluyuz. Harun da beşinci penaltıyı kurtardı. Kaleci hocamızı ve kalecilerimizi kutluyorum. Hedefimiz ilk beşte bitirmekti. Şimdilik hedefe yakın gidiyoruz. Devre arası ihtiyaç olursa takviye yapabiliriz.”

"Beşiktaş maçı çok önemli"
Deneyimli çalıştırıcı, ligin 14. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin ise, “Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş maçına rahat gidebilmek için bu maç önemliydi. Oradan da iyi sonuçla dönebilmemiz, istediklerimizi yapabilmemiz için 3 puan önemliydi. Takım istediğim düzeyde mücadele ediyor. Bu beni mutlu ediyor. İstediklerini yapamayınca etkileniyorlar. Oyunu bu da olumsuz etkiliyor. Benim için önemli olan sahada kazanmak için her şeyini ortaya koymak. Canla başla mücadele ediyorlar. Birinin burnu kırılıyor, kaşı patlıyor sahada mücadele ediyorlar. Önemli olan bu” dedi.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Beşiktaş maçı, Hamzaoğlu


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