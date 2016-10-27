Bursa Fan Club’ın 25, Cumhuriyetin ise kuruluşunun 93. yıldönümü sebebiyle Almira Otel’de düzenlenen geceye Bursaspor Kulübü Başkanı Ali, yöneticiler, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve kaptan Harun Tekin eşleriyle birlikte katıldı. Gecede konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Bursaspor ile ilgili geldiğimizden beri çok iyi çalışma ortamımız var. Çok büyük ailenin ferdi olmaktan mutluyuz. Zaman zaman eleştiriler alıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışanlar eleştirilir. Dürüst, samimi şekilde hizmeti ilke edindik. Kulübün menfaatleri düşünmeden hareket etmiyoruz. Başkanım Ali Ay ve yönetimini kutluyorum. Her şeylerini Bursaspor için feda ediyorlar. Zamanlarını harcıyorlar, kulübü iyi yerlere getirmek için özveri içindeler. Bizler de buna katkı sağladığımız için mutlu hissediyoruz. Bu bir sabır işi. Dişimizi sıkıp mücadeleye devam edeceğiz. İyi takımımız var, iyi yoldayız ve emin adımlarla yürüyoruz. Yalnız değil, hep birlikte yürümek istiyoruz. Bir şampiyonluk yaşamış, inşallah 1’de kalmaz 3’ler, 5’ler 10’lar yaşanır. Her potansiyele sahip bir kent. Layık olduğu yere ulaşır” dedi.

Daha sonra Hamza Hamzaoğlu’na Fun Club fahri üyelik rozetini kurucu başkan Ahmet Ademoğlu taktı.

Öte yandan milli file bekçisi Harun Tekin’e Bursa Fan Club Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yedikardeş tarafından Bursa Fan Club flaması hediye edildi. Başarılı kaleci, “Bu camianın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mesut Alan

