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Hamzaoğlu, Bursaspor'daki 9. mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray’a mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 31 lig maçında 9. mağlubiyetini aldı.

Hamzaoğlu, Bursaspordaki 9. mağlubiyetini aldı

26 Kasım 2016 15:26

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında dün Türk Telekom Arena Stadyumu’nda Galatasaray’a konuk olan yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ligde son 3 haftadır galibiyeti unutan Timsah, son 7 haftada yalnızca Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Harun Tekin 5 maç sonra 3 gol yedi
Galatasaray maçı öncesi ligde son 5 maçta kalesinde gol görmeyen Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta 3 gol birden yedi. Ligde bu sezon geride kalan 12 haftada kalesinde toplam 10 gol gören Harun, 7 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Deniz Yılmaz golü unuttu
Bursaspor’da geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan golcü oyuncu Deniz Yılmaz’ın form düşüklüğü dikkat çekiyor. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise henüz golle tanışamadı. Sakatlığının ardından takıma döndüğü 7. haftadaki Osmalıspor maçından bu yana henüz gol orucunu bozamayan Yılmaz, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Konyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Hamzaoğlu 9. mağlubiyetini aldı
Öte yandan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise Galatasaray mağlubiyetiyle Bursaspor’un başındaki 9. yenilgisini aldı. Yeşil-beyazlı ekibin başında 31. lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçlarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Akhisar hazırlıkları yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, günü izinli olarak geçirirken, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. 

Mesut Alan


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