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Hamzaoğlu: Galatasaray maçına hazırlanacağız

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Hamzaoğlu: Galatasaray maçına hazırlanacağız

19 Kasım 2016 20:41

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün her ne kadar son iki haftada çok gol yese de iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda oyuna tamamen ağırlımızı koyduk. Pozisyonlarımız vardı ama golü bulamadık. Takımımız elinden gelenin en iyisini yaptı. En çok orta bulduğumuz maç oldu ama golü bulamadık. Önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız. Umarım iyi mücadeleyle döneriz” dedi.

KAFKAS: "ÇOK ZOR BİR DEPLASMANDI"

Konuk ekip Akhisar Belediyespor’un Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, “Çok zor bir deplasmandı. Yeni stadyum ile daha da zor hale gelmiş. Batalla’nın pas bağlantılarını kesmek, kenar oyuncularla birlikte hücuma çıkmaya düşünüyorduk. Zaman zaman sıkıntı yaşadık. İki oyuncumuzun sakatlanması hamle yapmamızı engellese de aldığımız bir puanın değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler: Bursaspor, Galatasaray maçına hazırlanacağız, Hamzaoğlu


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