Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ikinci maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaşana terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız olay hepimizi çok derinden üzdü. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bunlar inşallah son bulur. İnsan hayatıyla oyun oynuyorlar ama Allah onlara ne hak ediyorlarsa nasip eder” dedi.

Ümraniyespor ile oynadıkları mücadeleyi değerlendiren Hamzaoğlu, “Kupa maçları zor oluyor. Takımların konsantre olması zor. Bugün oyuncularımdan maçı ciddiye almalarını ve oyun anlamında da iyi şeyler ortaya koymalarını istedim. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Mert Günok penaltı kurtardı. Mert Örnek de kendi mevkisinde olmamasına rağmen iyiydi. Sinan daha iyisini yapabilirdi. Önümüzde zorlu Antalya maçı var ona hazırlanacağız. Kupada hedefimiz devam ediyor. Gruptan lider çıkmaya çalışacağız” dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sözlerine yeşil-beyazlı taraftarların kendi futbolcularına gösterdiği sevgi gösterilerine teşekkür ederek başladı. Sözeri, ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bursaspor'un sahaya polis kıyafetiyle çıkması çok büyük bir jest. Ülke olarak şu zor günlerde Bursasporlu oyuncuların polis kıyafetiyle seremoniye çıkması oldukça anlamlıydı. Maça gelince, ilk yarıda futbol adına istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda kaçırdığımız bir penaltı ve direkten dönen bir topumuz vardı. Bunlar gol olsa belki sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Bursaspor büyük bir camia. Kupaya da önem veriyorlar. Bunu bizim maçta da gösterdiler. Bursaspor yönetimine de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Bursaspor'u Ümraniye'de aynı şeklide misafir edeceğiz” diye konuştu.

Abdullah Çibir - Mesut Alan