Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Lig TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Daha büyük hedeflere koşmak istiyoruz""

"Puan tablosuna baktığımızda, olmamız gereken yerdeyiz. Ama oyun olarak istediğimiz seviyede değiliz. Topa daha çok sahip olmak zorundayız. Neden istediğimiz gibi olmadığımızı biliyoruz, bunları düzelteceğiz. İyi bir takım olduk. Sahada sonuna kadar savaşıyoruz. Bunlar bizim artılarımız. Sezon başından beri söylüyoruz, ilk 5 bizim hedefimiz. Yeni bir araya gelmiş bir takımız. Kadromuzda genç isimler de var. Takımımızın zamana ihtiyacı var. Daha büyük hedeflere koşmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk yarışı içerisinde olmak."

"Taraftarımızın o günkü tepkisi beni üzdü"

"Başakşehir maçındaki tepki, kendime olduğu için değil, oyuncularımı da etkilediği için üzüldüm. Bursa zor camia. Şampiyonluk yaşamış bir camia olduğumuz için biz de kendimizi büyükler arasında görüyoruz tabii ki. Sosyal medyadaki tepkiler algı oluşturuyor. Sosyal medya kullanılarak kendi oyuncularımıza kötü algı oluşturuldu. Başakşehir maçında skor 1-0 iken tepkiler gelmeye başladı. İyi de oynamaya başlamıştık 2. yarı üstelik. Bizi üzdü. Bana tepki olabilir, ben bunu kaldırabilirim. Gerekirse, istenmiyorsak gideriz de. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Ama oyuncularıma tepki gelmesini istemiyorum. Üstelik evimizdeki ilk maçtı bu. Ben mutlu olduğum yerde çalışmak isterim. Taraftarımızın o günkü tepkisi beni üzdü. Ama birlikte yola çıktığımız bir yönetim var. Eğer git deselerdi giderdim."

Van Persie'den yeterince faydalanılmıyor"

"Çok çekişmeli bir lig bekliyor bizi. Kimse kimseyi çok kolay yenemez. En alttaki takım, lideri yenebilir. Üst sıralara oynayan takımlar takviyeler yaptı. Onlar da alışma sürecinden geçecekler. Lider Başakşehir’in kadrosunda çok büyük yıldız denilebilecek çok oyuncu yok. Demek ki önemli olan takım oyunu. Emre Belözoğlu yaşına rağmen çok iyi oynuyor. Artık bırakma yaşı 38’e kadar geriledi. Yaşlı diye oyuncu eleştirilmemeli. Fenerbahçe’nin kadrosu çok güçlü. Lens ve Sow’u aldılar. Van Persie’den yeterince faydalanılmıyor. Beşiktaş çok iyi isimlere sahip. Giden oyuncuları çok fazla aramıyorlar. Belli bir süre geçmesi lazım tabii, alışacaklar. Galatasaray gerek yaptığı takviyelerle, gerek kadrosundaki kaliteli isimlerle ligi zorlayacaktır. Sadece lig var ayrıca. Trabzonluların sabır göstermesi lazım. İnanmaları gerekiyor. Baskıdan oyuncuları, hocayı ve yönetimi uzak tutmak gerek. Bu tüm takımlar için geçerli. Baskı altında kimse başarılı olamaz. Aksaklıklar olsa da yola devam edersiniz."

"Hakemler oyunu devam ettirmeye çalışmalı"

Hata her zaman olacak. Ya da teknoloji bu işin içine girecek. Hakemler konusunda iki seçenek var. Hakemler oyunu devam ettirmeye çalışmalı. Sürekli her harekete düdük çalmamalılar. Oyuncular da zevk almaz bundan. Birkaç faul verilmediği zaman oyuncular da kendini atmayacaktır. Haksız kazanç peşinde koşmamak lazım."

"İki takım çalıştırmak daha heyecanlı"

"Teknik direktörün, takıma etkisi değişkendir. Bazen %100 olur, bazen 10. Ama kesinlikle etkisi vardır. Onlara güven veren o. Ben Akhisar’da, Fatih hoca da G.Saray’dayken milli takımda birlikte çalıştık. İki takım çalıştırmak daha heyecanlı."

"Yasaklara karşıyım ben"

Deplasman yasağının kalkmasını doğru buluyorum. Yasaklara karşıyım ben. Yok yabancı yasağı, yok deplasman yasağı… Biz birlikte maç izleyemez miyiz? Bu yasaklar işi daha körüklüyor. Engellemiyor. 2 kişi bağırıyor, herkesi cezalandırıyor. Cezalar sonrası tribünler daha da boş kalıyor. Biz bu oyunu taraftarlar için oynuyoruz. Bu yasaklar niye?

"Riekerink'i tebrik ediyorum"

"Bizim ligimizde illa ki kazanmaya yönelik bir baskı oluşuyor. Hep baskıyla futbol oynatılıyor maalesef. Şu an en keyifli futbol oynayan takım Başakşehir. İstikrarlı ve ne oynadığını biliyor takım. Beşiktaş da öyle. Galatasaray bu sene iyi oynuyor. Riekerink’i tebrik ediyorum. Fenerbahçe’de hoca iyi. Yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Herkesi tanıdıktan sonra daha güzel şeyler yapacaktır. Eren Derdiyok yapacağını yapıyor zaten, tartışmaya gerek yok. Daha da iyi olacak. Her türlü özelliği var forvet için. Eren yetinmezse şu anki durumundan. Daha da iyiye götürür durumu. Çok iyi oyucu."

"Bursaspor taraftarının gücü çok büyük"

"Biz taraftarımızla her zaman bir bütün olmak istiyoruz. Başarılı olacaksak hep birlikte oluruz. Tribünler boş olmamalı. Başakşehir maçı sonrası diğer maçlarda taraftarlarımız destek verdi. Başakşehir maçındaki tepkinin doğru olmadığını anladılar. Bursaspor taraftarının gücü çok büyük. Bu gücü doğru kullanırsak yapacaklarımızın sınırı yok. Çok teşekkür ediyorum onlara."