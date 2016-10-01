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Hamzaoğlu: 'İlginç bir maç oldu'

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor ekibini de tebrik ediyorum" dedi.

Hamzaoğlu: İlginç bir maç oldu

01 Ekim 2016 21:51

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor’un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Daha sonra oyunda dengeyi yakaladık. Penaltı pozisyonu geldi. Ne söylesek yine zararı olacak. Talihsizlik ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ruhumuzu, takım ruhumuzu ortaya koyduktan sonra daha güzel olacaktır. Direkten ele çarptı diye gördüm. Normal pozisyondu herkes hata yapabiliyor. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Gaziantepspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek - Lider Olgun
 

Etiketler: Bursaspor, hamza hamzaoğlu


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