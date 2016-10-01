Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor’un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Daha sonra oyunda dengeyi yakaladık. Penaltı pozisyonu geldi. Ne söylesek yine zararı olacak. Talihsizlik ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ruhumuzu, takım ruhumuzu ortaya koyduktan sonra daha güzel olacaktır. Direkten ele çarptı diye gördüm. Normal pozisyondu herkes hata yapabiliyor. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Gaziantepspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek - Lider Olgun

