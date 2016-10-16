Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Hamzaoğlu: 'İyi bir takıma karşı oynadık'

Hamzaoğlu: 'İyi bir takıma karşı oynadık'

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Osmanlıspor maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İyi bir takıma karşı oynadık. Galip gelmek istiyorduk. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Osmanlıspor'u ve oyuncularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Hamzaoğlu: İyi bir takıma karşı oynadık

16 Ekim 2016 16:32

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hem Avrupa'da hem de geçen sezondan beri ligde iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk yarısında önde oynamayı uygun gördük. Önde bastığımız dönemlerde pozisyonlar bulduk ama risk aldığımız için dönen toplar da kalemizde tehlike oluşturdu. İkinci yarı hücumda etkili değildik ama rakibin ataklarını da önledik. İyi bir takıma karşı oynadık. Galip gelmek istiyorduk. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Osmanlıspor'u ve oyuncularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

“Hakemlerin daha dikkatli olması lazım”
Deneyimli çalıştırıcı, maçtaki penaltı pozisyonunun anımsatılması üzerine, “Cep telefonundan seyrettim top oyuncunun (Prochazka) eline temas ediyor ve kalecinin önüne gidiyor. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Harun'un parmağının ucuna değen topu görüp korner veriliyor. Hatalar her zaman olacak ama daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!