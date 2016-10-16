Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hem Avrupa'da hem de geçen sezondan beri ligde iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk yarısında önde oynamayı uygun gördük. Önde bastığımız dönemlerde pozisyonlar bulduk ama risk aldığımız için dönen toplar da kalemizde tehlike oluşturdu. İkinci yarı hücumda etkili değildik ama rakibin ataklarını da önledik. İyi bir takıma karşı oynadık. Galip gelmek istiyorduk. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Osmanlıspor'u ve oyuncularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

“Hakemlerin daha dikkatli olması lazım”

Deneyimli çalıştırıcı, maçtaki penaltı pozisyonunun anımsatılması üzerine, “Cep telefonundan seyrettim top oyuncunun (Prochazka) eline temas ediyor ve kalecinin önüne gidiyor. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Harun'un parmağının ucuna değen topu görüp korner veriliyor. Hatalar her zaman olacak ama daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Mesut Alan