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Hamzaoğlu: 'Kayserispor maçını zor ama kazanmak imkansız değil'

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Kayserispor’la ilgili olarak, “Zor da olsa imkansız olmayan bir maça çıkacağız, gereken skoru alıp, kupada yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Hamzaoğlu: Kayserispor maçını zor ama kazanmak imkansız değil

17 Ocak 2018 18:05

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 kaybeden Antalyaspor yarın sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa kupalarına gitmenin en kolay yollarından birinin kupa olduğunun altını çizen Hamzaoğlu, ilk maçın skorunun ardından yarınki maçın çok daha zor geçeceğini kaydetti.

Antalya Stadyumu’nda ilk resmi maçına çıkacağını dile getiren Hamzaoğlu, “Oyuncularımız bizim onlara gösterdiklerimizi sahada uygulamaya çalışacak. Kupada ilerlemek istiyoruz. Ama önceliğimiz Kayserispor maçında oyuncularımız istediklerimizin ne kadarını yapabiliyor, bunu görmek istiyoruz. Nerelerde eksiğiz. Zor da olsa imkansız olmayan bir maça çıkacağız. İnşallah gereken skoru alıp, kazanıp kupada yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu. 

İsa Akar
 

 

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