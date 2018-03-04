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Hamzaoğlu: 'Kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz açıklar vermemize neden oldu'

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Sivasspor’a 4-1 yenilen Antalyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kazanma arzularının olmasından dolayı bu skorun yaşandığını söyledi.

Hamzaoğlu: Kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz açıklar vermemize neden oldu

04 Mart 2018 21:43

Sahasında Sivasspor’a 4-1 kaybeden Antalyaspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, takımdaki kazanma arzusunun ve kaçırdıkları pozisyonlardan dolayı bu skorun meydana geldiğini dile getirdi.

“Kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz açıklar vermemize neden oldu” 

Kendi taraftarları önünde galip gelmek istediklerini ancak başaramadıklarını dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk ama olmadı bunu başaramadık. Maça iyi başladık ama ilk yarı da çok iyi şeyler yaptığımızı da düşünüyorum. Pozisyonlar da yakaladık sadece bunları atmakta sıkıntı yaşadık. İçeriye 1-0 geride girmemize rağmen, ikinci yarıda yine toparlanarak 1-1’i yakaladık. Kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz açıklar vermemize neden oldu. Ondan sonra da böyle bir skor çıktı ortaya. Artık bu maçı bir kenara koyup, bundan alınması gereken dersleri alacağız” dedi.

“İyi bir takım olduğumuzu gösterdik” 

Asla morallerini bozmayacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçına hazırlanacağız. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik ilk yarıda oynadığımız oyunla. Bugün skorları bulamadık, golleri bulamadık. İnşallah bundan sonraki haftalarda girdiğimiz pozisyonları değerlendirip istediğimiz skorları da elde ederiz. Moral bozmadan hatalarımızı eksiklerimiz görüp iyi taraflarımızı daha iyi hale getirip yolumuza devam edeceğiz.”  

Adem Akalan - Sabri Çağlar

Etiketler: antalyaspor, hamza hamzaoğlu

 

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