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Hamzaoğlu: Maçtan önce ne düşündüysek yaptık

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenen Bursaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maç öncesi ne düşündüyseler yaptıklarını ifade etti.

Hamzaoğlu: Maçtan önce ne düşündüysek yaptık

22 Ekim 2016 18:47

“Ne düşündüysek yaptık”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, “Bu maça geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek için gelmiştik. Hedefimiz iyi oyundu. Son zamanlarda birkaç tane oyuncumuz iyi oynuyordu onları görmek istedik. Maçın başında ne düşündüysek hepsini yaptık. İyi bir sonuçla ayrıldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor’u da tebrik ediyorum” dedi.

“Harun haftalardır iyi oynuyor”
Kaleci Harun’un haftalardır iyi oynadığını ve fazlasıyla kurtarış yaptığını dile getiren Hamzaoğlu, “Önemli pozisyonları kurtarıyor. Kalecinin yapması gereken görev bu ama Harun fazlasını kurtarıyor. Maçlara iyi konsantre oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımdan memnunum” diye konuştu.

“Batalla’nın olmayışını çok aramadık”
Batalla’nın olmayışını çok aramadıklarını da ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “29 oyuncum var. Hepsinden verim alıyorum. Bütün oyuncularım maçlarda Bursaspor için her şeylerini veriyor. Maçın başında Kubilay ile Sinan’ın çıkışı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlardı. Kendilerini görmek istedim. Bu maç onları oynatmak için uygun geldi. İleri çıkmakta zorlanıyorduk. Bu oyuncularla ileri çıkmak için denedik. İyi oynadılar” şeklinde konuştu.

“Jorquera kilit oyuncumuz oldu”
Maçta 2 gol atan Jorquera’nın zor zamanlarda kilit oyuncuları olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çok yetenekli ve kabiliyetli bir oyuncu inşallah bize katkı vermeye devam eder.” 

Adem Akalan - Rıza Yanık

Etiketler: 8. hafta, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu


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