Diğer
Kategoriler

Hamzaoğlu: “Penaltıyı Regattin aldı”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kazandıkları penaltıyı Regattin’in aldığını belirterek, “Maçın başından sonuna kadar hem kontrolü elimizde tuttuk hem topa daha çok sahip olduk hem rakip sahada oynadık, daha fazla pozisyon ürettik ama en sevindirici tarafı kalemizde ciddi bir pozisyon görmedik” dedi.

Hamzaoğlu: “Penaltıyı Regattin aldı”
Bursaspor Galatasaray maçından özel kareler - Foto Galeri

01 Mayıs 2017 23:02
Hamzaoğlu: “Penaltıyı Regattin aldı” - Tıkla İzle

Atiker Konyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan ve bir de penaltı vuruşundan yararlanamayan Osmanlıspor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Hamzaoğlu, kazanmak istediklerini, aslında kazanabilecek oyunu da oynadıklarını düşündüklerini ancak gol bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu) Başkent’te sessiz gece

Oyuncularının ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Hamzaoğlu, “Maçın başından sonuna kadar hem kontrolü elimizde tuttuk hem topa daha çok sahip olduk hem rakip sahada oynadık, daha fazla pozisyon ürettik ama en sevindirici tarafı kalemizde ciddi bir pozisyon görmedik. Geldiğimiz günden bugüne kadar ilerleme kaydettiğimiz durumlar var ama eksiklerimizde var. Bundan sonraki haftalarda onları da tamamlayıp, artık sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Oyuncularımı da Konyaspor’u da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocaman: &quot;Bu durumdayken 1 puan kötünün iyisi&quot; Kocaman: "Bu durumdayken 1 puan kötünün iyisi"

“Penaltıyı Regattin aldı”

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Hamzaoğlu, “Penaltıyı aldı biraz Regattin. Zaten devam etmeye de çalışsa yine belki kaleci düşürecekti onu. Çünkü kalecinin gelişi de onu biraz itti. Sonuçta kaçırdık penaltıyı. Umar’a da penaltı kaçırdığı için üzüldük” diye konuştu.  

Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!