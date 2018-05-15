Hamzaoğlu: 'Tatile keyifle çıkalım'

Antalyaspor, cuma günü karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Teknik Direktör Hamzaoğlu, futbolcularıyla konuştu. Hamzaoğlu, geride kalan 16 haftalık süreçte sergilenen performans nedeniyle futbolculara ve destek ekibine teşekkür etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Antalyaspor'daki futbolcuların kapasitesini zaten biliyordum. Ama çalışmaya başlayınca futbolcu grubunun bildiğimden daha yetenekli ve özverili olduğunu gördüm. Bu yüzden de ligdeki durumumuz nedeniyle hiç endişeye kapılmadım. Ligdeki kaderimizi tayin etme konusunda son sözü de biz söyledik. Bu sözü Ankara'da Gençlerbirliği galibiyeti ile söyledik. Kentte çok güzel bir kenetlenme oldu. Taraftar takımına sarıldı, aldığımız kötü sonuçlarda da yanımızda olup moral gücü verdiler. Başkan Cihan Bulut ve yönetimin de sorunları çözmek için yoğun çabasına tanık oldum. Yarım sezon başında bulunduğum takımın daha güzel işler yapacak kapasitede olduğunu gördüm. Aytemiz Alanyaspor maçı ile sezonu kapatacağız. Taraftarımızın keyif alacağı bir maç olsun. Bu maçta futbolun güzellikleri ile sahada olalım ve tatile keyifle çıkalım" dedi.

“Takım içindeki bütünlük”

Takım arkadaşları adına konuşan kaptan Oliveira Diego da sezonun mutlu sonlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Herkes fedakarlık gösterdi. Sakatlanan arkadaşlarımız da bize moral gücü vermek için aramızda bulundu. Az oynayan arkadaşlarımız oldu, ama onlar da bu durumdan dolayı en küçük bir sorun çıkarmadı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri mahcup etmediğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.