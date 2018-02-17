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Hamzaoğlu: 'Zor bir maçı kazandık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor bir maçı kazandıklarını belirterek, sezon sonuna kadar toplayabildikleri kadar puan toplayacaklarını belirtti.

Hamzaoğlu: Zor bir maçı kazandık

17 Şubat 2018 16:26

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, iyi bir takıma karşı oynadıklarının altını çizerek, zor olan bir maçı kazandıklarını kaydetti. 1-1’lik beraberliğin ardından takımın yeniden bir ivme kazandığını ifade eden Hamzaoğlu, “Bir daha mücadeleye girdik, golü bulduk ve skoru koruduk. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Daha iyi bir Antalyaspor izletmeye çalışacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Her takım güçlü ve etkili, final maçların çıkıyoruz. Haftaya Osmanlıspor ile oynayacağız. Sezon sonunda toplayabildiğimiz kadar puanı toplayıp ligdeki yerimize bakacağız” diye konuştu.

"Doukara'nın performansı bizi mutlu etti"

Her futbolcusunun sahada elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini kaydeden Hamza Hamzaoğlu, “Biz iyi bir takımız. Birbirini seven bir grup var. Birbiriyle oynamaktan keyif alana bir takımız. Her maçın farklı hikayeleri var. Doukara’nın performansı bizi mutlu etti. Hakan iyi oynadı. Charles, Sangare hepsi iyi oynadı. Görevlerini yerine getirdiler” diye konuştu.

“El Kabir kendi kendini takımın dışına itti”

El Kabir’in durumunun sorulması üzerine Hamzaoğlu, “El Kabir kendi kendini takımın dışına itti. Biz de tamam dedik. ‘Sen takımın dışında kal’ dedik. Farklı bir sahada, farklı bir hoca ile antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın şu anki durumunda hiçbir oyuncum kendi menfaatlerini takımın menfaatlerinin önünde düşünemez” cevabını verdi. 

İsa Akar - Adem Akalan
 

 

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