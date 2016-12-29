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Hamzaoğlu'nu istifa kararından Batalla döndürdü

Bursaspor’un Arjantinli oyuncusu Batalla, yaptığı görüşme sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu istifa kararından döndürdü.

Hamzaoğlunu istifa kararından Batalla döndürdü

29 Aralık 2016 10:24

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine maçın ardından istifa kararı almış ancak kabul edilmemişti.

"Hocam ne olur bırakmayın"
Ankara'daki mücadele sonrası kara yoluyla Bursa’ya dönen yeşil-beyazlı kafileden Aydınspor maçı öncesi ülkesine gitmek için izin alan kaptan Pablo Martin Batalla, Hamzaoğlu ile bir araya geldi. Gece saat 02.00’de yapılan görüşmede Arjantinli yıldız Batalla, Hamzaoğlu’na, "Hocam ne olur bırakmayın. Kalırsanız ülkeme gitmek için aldığım biletimi iptal eder, perşembe günü maça çıkarım" dedi.
Batalla'nın bu sözleri Hamza Hamzaoğlu’nu da duygulandırdı. Tecrübeli teknik adam da, takımdan ayrılmayacağını ve biletini iptal etmemesini söyledi.

İstifa kararından vazgeçirdiler
Ayrıca Aydınspor maçı öncesi izin alan bir başka isim olan Harun Tekin de takımda 3. kaleci konumunda olan Muhammed Şengezer’in sakatlığının ardından iznini iptal ederek maça çıkmak istediğini Hamzaoğlu'na iletti.
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının bu davranışları sebebiyle istifa kararından vazgeçti.
 

Mesut Alan
 

Etiketler: battala, hamza hamzaoğlu


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