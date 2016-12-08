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Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’a karşı kozu Batalla

Bursaspor’da hafta sonu oynanacak kritik Beşiktaş maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en büyük kozu siyah-beyazlıların ağlarını daha önce 4 kez havalandıran Arjantinli yıldız Batalla olacak.


08 Aralık 2016 12:28

Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla 5. sırada yer alan Bursaspor, ligin 14. hafta mücadelesinde 29 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Üst sıralar ile puan farkını kapatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, İstanbul’dan puanla dönmek istiyor.

Batalla’dan Beşiktaş’a 4 gol
Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kritik Beşiktaş maçında en büyük kozu ise Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla olacak. Bu sezon 12 maçta görev alan 32 yaşındaki oyuncu, 5 gol, 4 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Daha önce 8 kez Beşiktaş'a karşı görev alan Batalla, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli oyuncunun gol attığı maçlarda Timsah, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Harun Tekin formda
Deneyimli çalıştırıcının en çok güvendiği bir diğer isim de milli kaleci Harun Tekin. Geride kalan 13 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki kalecinin yüzde 82’lik kurtarış yüzdesi bulunuyor.

Mesut Alan
 

Etiketler: hamza hamzaoğlu


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