Hançer adaylığını açıkladı

Murat Hançer, Havranlı olduğunu ifade ederek “Havran hal içinde kendime ait bir iş yerim bulunmakta yine pazar yerinde 30 yıla aşkın sergi açıyorum. Pazarcı esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyorum. Gerek kapalı pazar yerinde gerekse köylü pazarında haksız rekabete yol açan oda kayıt ve vergisi bulunmayan yasal olamayan yoldan kazanç elde eden kişilerin engel olarak bu kişilere resmiyet kazandırmak amacı ile çalışma başlatacağız. Böylelikle odamıza kayıtlı esnafımızın haklarını muhafaza edeceğim” dedi.

Hançer, “Pazarcı esnafımızın ısrarı üzerine bu göreve talip oldum İlçemizdeki sivil toplum kuruluşlarının çok büyük desteği var seçimi kazanarak ertesi gün çalışmalara başlamak istiyorum” dedi. Hançer, “Odamıza hizmet eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum her gelen başkan ve yönetimi mutlaka hizmetleri olmuştur ancak sorunlar halen devam etmekte seçildiğim takdirde ötelenen sorunları çözüme kavuşturmak olacaktır. Odamızın çıtasını daha da yukarı taşımak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi Hançer “Odamıza kayıtlı tüm üyelerimiz 18 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısına bekliyorum. Seçimi hep birlikte şölen havasına çevirelim birlik güç doğar bir olalım diri olalım hep birlikte güçlü bir Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası olalım” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Emrah Elmas

