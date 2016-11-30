Gazeteci Hande Fırat, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk oldu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CNN Türk ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la canlı yayında yaptığı görüşme ile darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. O gece yapılan yayın darbe girişimin önüne geçilmesinde fitili ateşleyen önemli bir etken olmuştu. Fırat, darbe girişimin olduğu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntülü olarak canlı yayına bağlanma sürecini Esenyurtlu vatandaşlarla paylaştı. Fırat, kendisini dinlemeye gelen öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Gazeteci Hande Fırat, söyleşiden sonra 15 Temmuz gecesinin ardından kaleme aldığı "24 Saat" kitabını imzalarken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Tek düşüncem o yayının kesilmemesiydi"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı canlı yayınla ilgili konuşan Gazeteci Hande Fırat, "O bağlantı gerçekleştikten sonra tek düşüncem o yayının kesilmemesiydi. Hatta bir iki arama geldi onları kapatınca yayın kesilir mi diye bir süre dondum orada. Tabi sonrası için de endişe devam etti, millet sokaktaydı ama gece uzundu bombalamalar devam etti, zor bir geceydi. Evet yazdık, çünkü bizim işimiz bu çocuklara bunları bırakmak, okumasını sağlamak, tarihe bir not düşmek ama umarım Allah bir daha yaşatmaz böyle kitaplar da yazdırmaz" diye konuştu.

"Nasıl bir ülkemiz olur hepsinden çok korktum"

Endişeli ve korku dolu bir gece yaşadığını dile getiren Fırat, "Sabah olur mu, nasıl bir sabaha uyanırız, ne yaparız ne ederiz, nasıl bir ülkemiz olur hepsinden çok korktum. Bombalar atıldığında zaman zaman aşağı indik zaman zaman yukarı çıktık, yayını devam ettirdik. Sabah olduğunda insan bir çok şükür diyor. Ben bu kitabı en çok kızım Nehir ve demokrasi çocukları için yazdım. Çocuklar okusun, gençler okusun diye yazdım ve bu salon gençlerle doluydu. Çok akıllı olduklarını gördüm çok da mutlu oldum. Dolayısıyla Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşi, Hande Fırat'a tablo hediye edilmesi ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.