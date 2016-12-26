15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ile bir yayın gerçekleştiren Hande Fırat, Türkiye’de değil, tüm dünyada sembol haline gelmiş bir kareyi “24 saat” adlı kitabında ele aldı. Ziyaretçilerden gelen soruları yanıtlayan Hande Fırat, o gece görüşmeyi gerçekleştirdiği telefonun akıbeti ile ilgili gelen bir soru üzerine ‘özgürlük telefonu’ adı verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi Türk halkının FaceTime’dan direnişe çağırdığı telefona rekor teklifler verildiğini fakat kendisi için telefonun maddi değerinin olmadığını, kullanmayıp sakladığını ifade etti.

Ana Fuaye alanında yapılan söyleşinin ardından kitabını imzalayan Hande Fırat uzun kuyruklar oluşturan hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

